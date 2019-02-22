0
22:47
«Уроки мужества» провели росгвардейцы в псковских школах
21:39
Главред «Комсомольской правды – Псков» награждена медалью МЧС России
21:13
Иван Цецерский поздравил воинов Псковского гарнизона с наступающим Днём защитника Отечества
20:09
Лучших в стрельбе из боевого оружия определили псковские росгвардейцы накануне Дня защитника Отечества
17:54
Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО
17:52
Любовь Николаева: Мы благодарны президенту за то, что он обрати внимание на необходимость модернизации школ
17:15
Губернатор: Ремонт дорог должен делаться один раз и качественно
Еще новости
Общество

Лучших в стрельбе из боевого оружия определили псковские росгвардейцы накануне Дня защитника Отечества

Накануне Дня защитника Отечества состоялся турнир по стрельбе из боевого оружия среди команд регионального Управления Росгвардии, посвященный Дню защитника Отечества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, по условиям состязаний участникам предстояло поразить мишень с расстояния 25 метров из пистолета Макарова.

Первое место завоевала команда ОМОН, второе аппарата управления, «бронза» досталась команде СОБР.

Также, росгвардейцы определили лучших в турнире по дзюдо. Соревнования проводились в шести весовых категориях. Почетное третье место заняла команда аппарата управления, на втором месте оказались спортсмены из псковского ОМОН, на высшую ступень пьедестала поднялись дзюдоисты СОБР. Победителей и призеров поздравил начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Уроки мужества» провели росгвардейцы в псковских школах
22 февраля 2019
«Уроки мужества» провели росгвардейцы в псковских школах
Главред «Комсомольской правды – Псков» награждена медалью МЧС России
22 февраля 2019
Главред «Комсомольской правды – Псков» награждена медалью МЧС России
Иван Цецерский поздравил воинов Псковского гарнизона с наступающим Днём защитника Отечества
22 февраля 2019
Иван Цецерский поздравил воинов Псковского гарнизона с наступающим Днём защитника Отечества
Лучших в стрельбе из боевого оружия определили псковские росгвардейцы накануне Дня защитника Отечества
22 февраля 2019
Лучших в стрельбе из боевого оружия определили псковские росгвардейцы накануне Дня защитника Отечества
Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО
22 февраля 2019
Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО
Любовь Николаева: Мы благодарны президенту за то, что он обрати внимание на необходимость модернизации школ
22 февраля 2019
Любовь Николаева: Мы благодарны президенту за то, что он обрати внимание на необходимость модернизации школ
Губернатор: Ремонт дорог должен делаться один раз и качественно
22 февраля 2019
Губернатор: Ремонт дорог должен делаться один раз и качественно 1
Неудовлетворительную оценку дал Михаил Ведерников работе властей Пскова по содержанию дорог
22 февраля 2019
Неудовлетворительную оценку дал Михаил Ведерников работе властей Пскова по содержанию дорог 5

Идет загрузка...