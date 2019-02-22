Лучших в стрельбе из боевого оружия определили псковские росгвардейцы накануне Дня защитника Отечества
Накануне Дня защитника Отечества состоялся турнир по стрельбе из боевого оружия среди команд регионального Управления Росгвардии, посвященный Дню защитника Отечества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, по условиям состязаний участникам предстояло поразить мишень с расстояния 25 метров из пистолета Макарова.
Первое место завоевала команда ОМОН, второе аппарата управления, «бронза» досталась команде СОБР.
Также, росгвардейцы определили лучших в турнире по дзюдо. Соревнования проводились в шести весовых категориях. Почетное третье место заняла команда аппарата управления, на втором месте оказались спортсмены из псковского ОМОН, на высшую ступень пьедестала поднялись дзюдоисты СОБР. Победителей и призеров поздравил начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов.