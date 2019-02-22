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Общество

Противопожарный рейд прошёл в Усвятском районе

22 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в деревне Узкое Усвятского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники осуществили подворовой обход 17 домовладений, проинструктировали под роспись 28 человек, распространили 35 листовок на противопожарную тематику, а также провели индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту.

Гражданам были разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрооборудованию, а также меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

Населению также разъяснили положительные стороны наличия в жилье приборов раннего обнаружения признаков пожара и огнетушителей, а также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и действия при обнаружении пожара.

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