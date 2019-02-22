Цикл мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы» прошел в Великих Луках

20:50, 22 февраля 2019, ПАИ

16 февраля в Великих Луках стартовал двухлетний Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвященный празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и приуроченный к 95-летию со дня рождения героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре Псковской области.

В рамках открытия фестиваля в Великих Луках прошел цикл мероприятий. В частности, в центре эстетического воспитания Великих Лук состоялась выставка работ участников областного конкурса детских рисунков и изобразительного искусства самодеятельных художников «Прикоснись к подвигу сердцем».

Кроме того, состоялось возложение цветов к памятнику Александру Матросову. Затем в краеведческом музее Великих Лук прошла творческая встреча с участием лауреатов и дипломантов областного конкурса самодеятельных поэтов «Поэтический подиум». Свои стихи прочитали лауреаты конкурса. Гостей и участников творческой встречи приветствовали советник главы Великих Лук, член Союза писателей России, лауреат премии администрации Псковской области в сфере литературы Юрий Ишков и председатель комитета культуры администрации Великих Лук Анжелика Романюк.

Выступление заведующей центром патриотических инициатив имени Александра Матросова Елены Кондратович сопровождалось показом созданного участниками этого центра фильма о жизни и подвиге Александра Матросова. Зрители смогли увидеть исторические документы, архивные фотографии, узнали имена героев, повторивших подвиг Александра Матросова. В финале встречи всем гостям и участникам «Поэтического подиума» свою праздничную тематическую программу представил народный самодеятельный коллектив, хор русской песни «Радуга».

Заключительным мероприятием фестивального дня стал гала-концерт победителей областного конкурса исполнителей патриотической песни «Память в сердце стучится». В концерте приняли участие более 120 исполнителей из Великолукского, Опочецкого, Невельского, Себежского, Порховского, Дновского, Локнянского районов, Пскова и Великих Лук.

Организатором мероприятий выступил Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области, администрации Великих Лук, регионального отделения Всероссийского военно-исторического общества.