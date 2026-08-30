Военно-музыкальный фестиваль «Михайловский бастион» пройдёт в Псковской области

14:32, 30 августа 2026, ПАИ

V Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдёт в Псковской области с 11 по 13 сентября. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

В грандиозном событии примет участие около 400 артистов. Зрителей ждёт яркое музыкально-театрализованное шоу, в котором мощь духовых инструментов соединится с историей и традициями, отметил Михаил Ведерников.

11 сентября праздничные выступления военных оркестров состоятся в семи муниципалитетах региона: в Гдове, Невеле, Палкино, Печорах, Пыталово, Себеже и в Псковском муниципальном округе. Вход бесплатный.

12 и 13 сентября традиционные гала-концерты пройдут в Пскове на стадионе «Машиностроитель» в 20:00.

«За пять лет фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» стал ежегодным и по-настоящему любимым событием на Псковской земле. Живая духовая музыка под открытым небом всегда дарит особое, ни с чем не сравнимое чувство праздника. Не пропустите яркое событие – приходите всей семьёй!» – призвал губернатор.

Отметим, что в прошлом году более 11 тысяч человек посетило фестиваль «Михайловский бастион» в Псковской области.