К истокам гения: в усадьбе Мусоргского в Псковской области состоится концерт

16:14, 30 августа 2026, ПАИ

Презентация итогов студенческой экспедиции «Родина Мусоргского: путешествие к истокам творчества» и концерт пройдут в Мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского, расположенном в деревне Наумово Куньинского района, 1 сентября в 12:00. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Экспедиция объединила молодых музыкантов, музыковедов, филологов, историков, актёров, режиссёров и специалистов в области медиакоммуникаций со всей России. В течение нескольких дней участники познакомятся с местами Псковской и Тверской областей, связанными с жизнью и творчеством М. П. Мусоргского, изучат исторические и музейные материалы и разработают сценарии, посвящённые родине композитора.

В рамках презентации 1 сентября участники расскажут о результатах экспедиции и представят театрализованное чтение созданных ими сценариев.

В 13:00 состоится концерт. В нём примут участие вокалисты Алина Алмаева (сопрано, Москва) и Ирина Блазнова (сопрано, Магнитогорск), пианисты Екатерина Липецкая и Анна Никольская (Саратов), Софья Игнатенко (Москва). Ведущие концерта – Иван Левашев (Москва) и Софья Жигунова (Санкт-Петербург).

В программе прозвучат произведения М. П. Мусоргского, А. А. Алябьева, С. В. Рахманинова, А. Г. Рубинштейна, К. Дебюсси и А. Н. Скрябина.

Проект реализуют АНО «Ключ к наследию» и АНО «Передвижная культурная лаборатория» в рамках профессионального конкурса Высшей школы экономики «Открываем Россию заново» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и Псковского музея-заповедника. Все подробности можно узнать по телефону +78114931140.

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