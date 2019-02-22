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Общество

Одна из целевых моделей Росреестра успешно реализована в Псковской области

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) подвела итоги реализации целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» по доле решений о приостановлениях и отказах за 2018 год.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области, в прошлом году в среднем по России доля решений о приостановлениях по кадастровому учету, в том числе с одновременной регистрацией прав, составила 11,48%, решениях об отказах – 5,4%. При этом показатели целевой модели в Псковской области составили 10,3% по приостановлениям и 4% по отказам, что выше среднероссийских.

«Наилучшие значения по доле приостановлений и отказов при проведении регистрации прав и кадастрового учета достигнуты в регионах, в которых на уровне субъектов и муниципальных образований развита региональная система межведомственного взаимодействия», - уточнили в ведомстве.

В псковском Росреестре отметили, что в целях совершенствования процессов оказания услуг на всех этапах, которые проходит заявитель при приобретении и оформлении недвижимости, повышения качества оказания госуслуг при проведении учетно-регистрационных процедур Росреестр активно взаимодействует с органами исполнительной власти субъектов России, саморегулируемыми организациями (СРО) и МФЦ.

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