«Урок мужества» для псковских школьников провели сотрудники Госавтоинспекции

21:54, 22 февраля 2019, ПАИ

Накануне Дня защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции Псковской области провели «Урок мужества» для учащихся 2-го класса МБОУ «Естественно-математический лицей № 20». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в нем приняли участие инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД Мария Иванова и ветеран службы Сергей Степанов.

Сергей Степанов рассказал ребятам об истории создания Госавтоинспекции, ее задачах. Ребята узнали о развитии и модернизации этой структуры. Особое внимание было уделено рассказам о сотрудниках ГИБДД, которые проходили службу в «горячих точках», в том числе в Северо-Кавказском регионе.

«Повседневная служба инспектора ДПС не из легких. Каждый день надо быть готовым к встрече не только с нарушителями закона, но и спасать людей, попавших в беду»,- отметил в своем выступлении Сергей Степанов. Отметим, что, даже уйдя со службы, он продолжает помогать своим бывшим коллегам, обеспечивать безопасность на дорогах Пскова. Заслуженный ветеран вступил в ряды народных дружинников по линии ГИБДД.

Инспектор по пропаганде Мария Иванова провела занятия по правилам дорожного движения, акцентировав при этом внимание на обязанностях пешеходов. Юные участники дорожного движения узнали, что такое световозвращатели и как их применять. Школьники закрепили полученные знания с помощью интерактивных игр и конкурсов, в ходе которых каждый из них получил подарок.

Добавим, что ежегодно представители Псковской областной Госавтоинспекции организовывают для учащихся образовательных организаций региона «Уроки мужества», в рамках которых знакомят подопечных с работой дорожной полиции, ее сотрудниками, которые были участниками боевых действий. Эти встречи направлены, прежде всего, на воспитание духа патриотизма и любви к Родине.