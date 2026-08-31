День знаний отметят в Псковском музее

11:38, 31 августа 2026, ПАИ

Акция «В музей за знаниями» пройдёт 1 сентября в Псковском музее-заповеднике. Желающих приглашают на сборные и организованные группы на культурно-образовательные программы, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

11:00 – интерактивная экскурсия «Загляни в глаза». Гостей ждёт знакомство с различными техниками и стилями жанра – от классических портретов времен императора Петра Великого до экспериментов XXI века. Участники узнают, как художники прошлого и настоящего передавали характер и эмоции своих моделей, какие приемы использовали для этого.

11:00 и 12:00 – культурно-просветительское мероприятие «Башня, стерегущая город» в Варлаамовской башне. Участники программы посетят одну из самых больших башен псковской крепости и узнают интересные подробности из ее истории.

11:00 и 13:00 – экскурсия-прогулка «Путешествие в древний город». Участники программы совершат прогулку по берегу реки Псковы, где когда-то шумел Рыбный торг; увидят могучую псковскую крепость с необычного ракурса, сделают самые красивые фотографии, пройдутся по тропинкам Псковского крома, где хранились запасы на случай войны. Начало экскурсии у башни Святых ворот.

11:00, 13:00 и 15:00 – культурно-просветительское мероприятие «Кто в доме хозяин». Настоящие хозяин и хозяйка дома покажут, как жила русская семья, какие ремёсла кормили дом и что скрывалось в домашнем обиходе. В программе: увлекательные старинные загадки, шумные народные игры для детей и родителей, живой рассказ о традициях, мастерстве и быте предков.

15:00 – культурно-просветительское мероприятие «Как учили в старину». Программа знакомит участников с историей создания русской азбуки и обучением грамоте на Руси. Дети попробуют выводить гусиными перьями и чернилами буквы славянской азбуки и русского алфавита, познакомятся с основами арифметики.

Обязательна предварительная запись по телефонам, указанным на афише.

Ранее сообщалось, что 1 сентября состоится презентация итогов студенческой экспедиции «Родина Мусоргского: путешествие к истокам творчества», а также концерт в Мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского.