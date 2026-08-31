Стал известен график торжественных линеек в школах Псковской области

11:35, 31 августа 2026, ПАИ

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, состоятся в образовательных учреждениях Псковской области 1 сентября.

График торжественных линеек 1 сентября в образовательных учреждениях Пскова:

Псковская гимназия с изучением основ православной культуры № 28 – 09:00;

Псковский политехнический колледж – 09:00;

Псковский агротехнический колледж – 09:00;

Псковский педагогический комплекс – 11:00;

Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С. В. Самойлова – 12:00;

Псковский медицинский колледж – 13:00.

В большинстве образовательных учреждений Великих Лук торжественные мероприятия начнутся в 10:00. Раньше на час они пройдут в школе № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова и лицее № 10. В инженерно-экономическом лицее – в 10:30, в школе № 7 имени Антона Злобина – в 11:00, а в Великолукском медицинском колледже – в 12:00.

В Гдовской школе линейки стартуют в 10:00, в школе № 50 города Дно – в 10:00, в Дедовичской школе № 2 – в 10:00, в Выборгской средней общеобразовательной школе (филиале Новоржевской школы) – в 10:00 и в Опочецком индустриально-педагогическом колледже – в 09:00.

В гимназии Островского муниципального округа и школе № 4 линейки начнутся в 11:00.

В Новоизборской школе мероприятия к 1 Сентября проведут с 10:00, в средней общеобразовательной школе № 3 Порхова – в 11:00, в Стремуткинской школе Псковского района – в 10:00, как и в Пустошкинском центре образования и Пушкиногорской школе имени А. С. Пушкина.

В Себежском филиале Псковского агротехнического колледжа старт торжественных мероприятий запланирован на 09:00, как и во Владимирской школе Стругокрасненского района. В Пыталовской школе имени А. А. Никонова – на 09:30.

Напомним, что в День знаний, 1 Сентября, в Финском парке Пскова состоится насыщенное мероприятие «Время открытий» для учащихся 9–11-х классов и студентов. Кроме того, торжественные мероприятия пройдут в ведущем вузе региона – ПсковГУ. Программу можно увидеть по ссылке.