Победителей конкурса «Портрет твоего края» наградили в Пскове

11:59, 31 августа 2026, ПАИ

Церемония награждения победителей X Всероссийской детской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» состоялась в Пскове. Благодарственные письма юным авторам вручили сенатор РФ Наталья Мельникова и министр образования Псковской области Александр Сорокин, сообщили ПАИ в пресс-службе министерства.

Конкурс, который проводится уже десять лет, объединил школьников из разных уголков региона, проявивших себя в четырёх тематических направлениях.

Победителями стали:

в номинации «Скажи спасибо!» – Софья Балакирева из Красногородской школы-интерната «Агрошкола», Глеб Гузич из Новоржевской средней школы и Милана Медведева из Красногородской средней школы;

в направлении «Природа, мир, тайник вселенной» – Динара Арзикулова из Плюсской школы и Алёна Юрова из Центра дополнительного образования Локнянского округа;

в номинации «Портрет твоего края» – Мария-Виктория Воробьёва из Новоржевского дома детского творчества, Дмитрий Карабанов из Пустошкинского центра образования и Александра Пономарёва из порховской школы № 3;

в направлении «Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье» – Вера Зуева из лицея экономики и основ предпринимательства № 10.

Как проходило награждение победителей конкурса «Портрет твоего края» в 2025 году – смотрите в фоторепортаже Андрея Степанова.