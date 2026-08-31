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Общество

Победителей конкурса «Портрет твоего края» наградили в Пскове

Церемония награждения победителей X Всероссийской детской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» состоялась в Пскове. Благодарственные письма юным авторам вручили сенатор РФ Наталья Мельникова и министр образования Псковской области Александр Сорокин, сообщили ПАИ в пресс-службе министерства.

Фото: министерство образования Псковской области

Конкурс, который проводится уже десять лет, объединил школьников из разных уголков региона, проявивших себя в четырёх тематических направлениях.

Победителями стали:

  • в номинации «Скажи спасибо!» – Софья Балакирева из Красногородской школы-интерната «Агрошкола», Глеб Гузич из Новоржевской средней школы и Милана Медведева из Красногородской средней школы;
  • в направлении «Природа, мир, тайник вселенной» – Динара Арзикулова из Плюсской школы и Алёна Юрова из Центра дополнительного образования Локнянского округа;
  • в номинации «Портрет твоего края» – Мария-Виктория Воробьёва из Новоржевского дома детского творчества, Дмитрий Карабанов из Пустошкинского центра образования и Александра Пономарёва из порховской школы № 3;
  • в направлении «Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье» – Вера Зуева из лицея экономики и основ предпринимательства № 10.

Как проходило награждение победителей конкурса «Портрет твоего края» в 2025 году – смотрите в фоторепортаже Андрея Степанова.

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