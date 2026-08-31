На Талабских островах дети собрали около 50 килограммов мусора

11:05, 31 августа 2026, ПАИ

На Талабских островах дети, приехавшие на каникулы к бабушкам и дедушкам, всё лето занимались эковолонтёрством – собирали мусор вдоль береговой линии, в зелёных зонах и местах отдыха взрослых. Об этом ПАИ рассказали в администрации Псковского муниципального округа.

«Их никто не заставлял и не направлял. Взяли мешки и пошли убирать мусор – вдоль береговой линии, в зелёных зонах и облюбованных взрослыми местах. Это не была разовая акция: уборку проводили еженедельно. В общей сложности собрали около 50 килограммов, как это принято говорить, твёрдых коммунальных отходов, всё рассортировали. А потом начали рисовать небольшие листовки с призывом беречь природу и раздавали их взрослым», – говорится в сообщении.

В администрации отметили, что сегодня, 31 августа, все подводят итоги уходящего лета, и поблагодарили детей за их ответственность. «Хотим сказать большое спасибо этим замечательным детям: вы молодцы! Дай Бог, чтобы такая ответственность была у каждого из нас», – добавили в администрации округа.

Ранее сообщалось, что псковские активисты «Чистой страны» получили благодарность за экологические инициативы.