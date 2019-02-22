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Общество

1113 ветеранов Великой Отечественной войны и более 11 тысяч ветеранов боевых действий получают социальные выплаты по линии Пенсионного фонда России в Псковской области

В 2019 году в Псковской области 1 тысяча 113 ветеранов Великой Отечественной войны и 11 тысяч 911 ветеранов боевых действий получают социальные выплаты по линии Пенсионного фонда России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России, размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами, с февраля 2019 года составляет 5 тысяч 403,22 рубля, для участников Великой Отечественной войны – 4 тысячи 52,40 рубля.

Также в отделении зарегистрировано 11 тысяч 911 ветеранов боевых действий. Это воины-афганцы, участники военных конфликтов в Чечне, Таджикистане и других локальных войн.

Все ветераны боевых действий относятся к федеральным льготникам и имеют право на получение ЕДВ по линии ПФР. Размер этой выплаты сейчас составляет 2 тысячи 972,82 рубля.

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