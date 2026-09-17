Для пенсионеров из Великих Лук подготовили бесплатные услуги, концерты и спортивные турниры

10:06, 17 сентября 2026, ПАИ

В Великих Луках разработали цикл мероприятий, посвященных Дню пожилого человека. Для пенсионеров и людей с инвалидностью подготовили бесплатные и льготные услуги, образовательные и спортивные мероприятия, концерты, кинопоказы и спектакли, сообщили ПАИ в администрации города.

С 21 сентября по 9 октября в Великолукском политехническом колледже по адресу ул. Вокзальная, 4, будут бесплатно стричь. Услуга доступна с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00, в пятницу — с 9:00 до 12:00. 5 октября — выходной. Справки по телефону 9-73-16.

1 октября в 15:00 на площади Рокоссовского пройдет благотворительная акция «Частичка добра» совместно с БФ «Объединение». В этот же день с 15:00 до 22:00 пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно воспользоваться услугами бани «Заречная» по адресу: пер. Санитарный, 3. Вход — по пенсионным удостоверениям или справкам.

С 1 по 9 октября в городской детской библиотеке имени А. Гайдара по адресу ул. Карла Либкнехта, 9/14, пройдет просветительская акция «Цифровой ликбез». Справки по телефону 3-73-89.

С 1 по 16 октября в библиотеке имени М. И. Семевского по адресу ул. Пионерская, 7, организуют компьютерные курсы для людей элегантного возраста «Компьютер: навыки работы». Справки по телефону 3-64-59.

С 1 по 10 октября будут доступны льготный ремонт обуви и стирка белья по талонам. Талоны выдают в Центре социального обслуживания по адресу: пр. Гагарина, 8. Справки по телефону 3-93-50. Там же с 1 по 10 октября можно будет получить консультации специалистов по вопросам социальной помощи и социального обслуживания на дому.

2 октября в 12:00 в МБУК «ДК ЛК» на ул. Зверева, 29, состоится концертная программа ветеранских клубов по интересам «Тепло сердец». Вход свободный.

3 октября в 11:00 на набережной реки Ловати пройдет муниципальный этап Всероссийской акции «День ходьбы».

5 октября в 10:00 в МБУК «ДК ЛК» на ул. Зверева, 29, состоится кинопоказ для ветеранских клубов по интересам.

6 октября в 15:00 в концертном зале МБУ ДО «ДШИ «Центр» по адресу ул. Ботвина, 12, пройдет концертная программа «Букет любимых мелодий». Вход свободный.

7 октября в 13:15 в МБУ ДО «ДШИ» на ул. Гражданской, 24, состоится праздничный концерт «Осенние мелодии души». Вход свободный.

8 октября в 11:00 в библиотеке имени М. И. Семевского на ул. Пионерской, 7, пройдет турнир по шашкам среди пенсионеров и инвалидов.

В этот же день в 18:30 в драматическом театре по адресу проспект Октябрьский, 28/13, покажут спектакль «Богатые невесты». Посещение — по пригласительным билетам. Справки по телефону 3-93-50.

9 октября в 18:30 там же состоится спектакль «Укрощение строптивой». Посещение — по пригласительным билетам. Справки по телефону 3-93-50.

14 октября в 11:00 во Всероссийском обществе слепых по адресу Новослободская наб., 10/1, пройдет турнир по дартсу среди пенсионеров и инвалидов.

Кроме того, мероприятия ко Дню пожилого человека организуют по отдельному плану в образовательных учреждениях города, в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу ул. Гражданская, 30/12, а также в специальном отделении для одиноких престарелых, проживающих в специализированном жилье, по адресу ул. Щорса, 59.