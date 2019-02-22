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Общество

«Уроки мужества» провели росгвардейцы в псковских школах

Накануне Дня защитника Отечества сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области встретились со школьниками. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, бойцы ОМОН побывали в псковской инженерно-лингвистической гимназии.

В начале встречи бойцы спецподразделения рассказали подросткам об истории отряда, показали фильм об участии ОМОНа в событиях на Северном Кавказе и операциях на территории Псковской области.

Затем бойцы ОМОН продемонстрировали боевые приёмы борьбы: отражение нападения с ножом, с палкой и другие. После этого ребята смогли почувствовать себя в роли сотрудников ОМОН: примерить на себя защитный шлем и бронежилет.

В завершение встречи бойцы отряда провели своеобразную пресс-конференцию и ответили на вопросы учеников. Школьники узнали, какими моральными и физическими качествами нужно обладать, чтобы поступить на службу в спецподразделение Росгвардии.

В этот же день военнослужащие регионального управления Росгвардии провели «Урок мужества» в средней общеобразовательной школе № 1 имени Леона Поземского. Офицеры рассказал ученикам о службе и задачах, которые выполняет Росгвардия.

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