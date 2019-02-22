Мужчин проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» поздравил Псковский Красный Крест с Днем защитника Отечества

22:27, 22 февраля 2019, ПАИ

Накануне Дня защитника Отечества Псковский Красный Крест организовал для мужчин проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» праздничное мероприятие с концертной программой и угощением.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском Красном Кресте, музыкальную программу подготовили педагоги и учащиеся МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4». Репертуар концерта включал в себя произведения разных эпох и жанров, от русских народных песен до джазовых композиций.

Ещё одним подарком для участников мероприятия стали поздравительные открытки, которые подготовили ученики начальной школы МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10».

После концерта для героев праздника в мини-кафе Красного Креста были накрыты столы с угощением. Подкрепившись, пожилые люди устроили свой концерт с чтением стихов и коллективным исполнением любимых песен, круг которых был также широк: от военных героических до лирических романсов.

В завершении встречи её участники поблагодарили организаторов не только за досуговое мероприятие, но и за возможность пообщаться со своими ровесниками, встретить знакомых, которых давно не видели.

Напомним, что праздничная встреча состоялась в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.