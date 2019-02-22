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Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области

В отношении руководителя государственной инспекции труда - главного государственного инспектора труда в Псковской области Геннадия Иойлева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, его обвиняют в незаконном поощрении самого себя.

Геннадий Иойлев

Установлено, что в декабре 2017 года руководитель инспекции подписал приказ о поощрении работников за выполнение особо важных и сложных заданий, достигнутые результаты работы по выполнению возложенных на государственную инспекцию труда в Псковской области функций и задач в 2017 году, которым установил премию, в том числе, себе в размере 42 тысяч 857 рублей. Таким образом, отмечают в прокуратуре, руководитель инспекции труда, не обладая соответствующими полномочиями, незаконно самостоятельно назначил и осуществил себе выплату денежного вознаграждения.

Санкция части 1 статьи 285 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура Псковской области взяла на контроль.

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