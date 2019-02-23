Александр Котов: 23 февраля – праздник воинской славы поколений

09:52, 23 февраля 2019, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от себя лично и от имени депутатов поздравил жителей региона с отмечаемым сегодня, 23 февраля, Днём защитника Отечества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, Александр Котов отметил, что военная служба – особый ратный труд, уважаемый обществом и государством. «Воинская доблесть, верность Родине и присяге, честь мундира, боевое братство – эти принципы стали незыблемыми для многих поколений солдат и офицеров, защищавших свой народ и Отечество в разные исторические эпохи», - подчеркнул он.

«В Вооружённых силах Российской Федерации служат достойные сыны своей Отчизны, готовые при любых обстоятельствах отстоять интересы Родины и защитить безопасность граждан. Сегодня на российской армии лежит огромная ответственность за сохранение суверенитета нашей страны, за мир и глобальную стабильность», - сказано в поздравлении.

«23 февраля – праздник воинской славы поколений! Мы гордимся своей армией, мы гордимся защитниками Отечества! – заявил Александр Котов. - От всего сердца желаю вам и вашим близким здоровья, удачи, благополучия и мирного неба над головой!»