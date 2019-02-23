0
13:48
Руководители Пскова: Защита Отечества - это священный долг русского народа, каждого патриота нашей земли
12:39
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества
12:04
Состоялся парад войск Псковского гарнизона
11:36
Игорь Соловьев: Если президент подчеркнул необходимость борьбы с бедностью, значит что-то сдвинется с мертвой точки
09:52
Александр Котов: 23 февраля – праздник воинской славы поколений
22:47
«Уроки мужества» провели росгвардейцы в псковских школах
21:39
Главред «Комсомольской правды – Псков» награждена медалью МЧС России
Еще новости
Общество

Александр Котов: 23 февраля – праздник воинской славы поколений

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от себя лично и от имени депутатов поздравил жителей региона с отмечаемым сегодня, 23 февраля, Днём защитника Отечества.

 Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, Александр Котов отметил, что военная служба – особый ратный труд, уважаемый обществом и государством. «Воинская доблесть, верность Родине и присяге, честь мундира, боевое братство –  эти принципы стали незыблемыми для многих поколений солдат и офицеров, защищавших свой народ и Отечество в разные исторические эпохи», - подчеркнул он. 

«В Вооружённых силах Российской Федерации служат достойные сыны своей Отчизны, готовые при любых обстоятельствах отстоять интересы Родины и защитить безопасность граждан. Сегодня на российской армии лежит огромная ответственность за сохранение суверенитета нашей страны, за мир и глобальную стабильность», - сказано в поздравлении.

 

«23 февраля – праздник воинской славы поколений! Мы гордимся своей армией, мы гордимся защитниками Отечества! – заявил Александр Котов. - От всего сердца желаю вам и вашим близким здоровья, удачи, благополучия и мирного неба над головой!»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Руководители Пскова: Защита Отечества - это священный долг русского народа, каждого патриота нашей земли
23 февраля 2019
Руководители Пскова: Защита Отечества - это священный долг русского народа, каждого патриота нашей земли
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2019
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества
Состоялся парад войск Псковского гарнизона
23 февраля 2019
Состоялся парад войск Псковского гарнизона 1
Игорь Соловьев: Если президент подчеркнул необходимость борьбы с бедностью, значит что-то сдвинется с мертвой точки
23 февраля 2019
Игорь Соловьев: Если президент подчеркнул необходимость борьбы с бедностью, значит что-то сдвинется с мертвой точки 2
Александр Котов: 23 февраля – праздник воинской славы поколений
23 февраля 2019
Александр Котов: 23 февраля – праздник воинской славы поколений
«Уроки мужества» провели росгвардейцы в псковских школах
22 февраля 2019
«Уроки мужества» провели росгвардейцы в псковских школах
Главред «Комсомольской правды – Псков» награждена медалью МЧС России
22 февраля 2019
Главред «Комсомольской правды – Псков» награждена медалью МЧС России
Иван Цецерский поздравил воинов Псковского гарнизона с наступающим Днём защитника Отечества
22 февраля 2019
Иван Цецерский поздравил воинов Псковского гарнизона с наступающим Днём защитника Отечества

Идет загрузка...