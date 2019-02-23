Поворот на весну начинается с 23 февраля, утверждает народный календарь

10:16, 23 февраля 2019, ПАИ

Прохор Весновей наступил по народному календарю 23 февраля. Как пишет calend.ru, праздник получил название по имени святого Прохора Печерского, память которого отмечает православная церковь в этот день.

Преподобный Прохор был родом из Смоленска и принял пострижение в Киево-Печерском монастыре. Он был великим подвижником по строгому воздержанию, вместо хлеба употреблявший лебеду, за что получил прозвище «лебедника». Скончался преподобный в 1107 году, и был погребен в Ближних пещерах.

Весновеем Прохора прозвали за то, что в этот день начинался поворот на весну. С этим днем связано несколько поговорок и присказок о погоде: «До Прохора старуха охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас: никак весна у нас?» (память святого Власа отмечается на следующий день).

В то же время зимы еще остерегались и просили: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь». Мороз, по мнению людей, и сам понимал, что властвовать ему оставалось недолго: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».

Также в этот день чтят священномученика Харалампия. Он считался хранителем от внезапной, без покаяния, смерти. В этот день ему нужно было молиться об избавлении от такой беды. Также этого святого называют покровителем чиновников.

Именины сегодня празднуют Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Марк, Петр, Порфирий, Прохор, Семен, Харлампий.