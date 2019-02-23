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Общество

Встреча с руководителем центра «Хоть Отбавляй!» состоится сегодня в офисе #Команды2018

Сегодня, 23 февраля, в 13:00 в проектном офисе #Команды2018 состоится встреча с руководителем хип-хоп-центра «Хоть Отбавляй!» Кириллом Кочневым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организаторы.

«Кирилл Кочнев расскажет о мифах и правде, связанных с таким многогранным видом культуры как хип-хоп. Ответит на вопросы о том, как знания,  приобретенные в этой культуре, могут повлиять на мироощущение и саморазвитие, что такое брейкинг и какие перспективы развития дает это спортивно-танцевальное направление, возможно ли проживая в небольшом городе добиться мирового признания в брейкинге», - рассказали организаторы встречи.

Напомним, проектный офис #Команды2018 расположен по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 19.

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