0
20:09
Лучших в стрельбе из боевого оружия определили псковские росгвардейцы накануне Дня защитника Отечества
09:35
Павел Колобков поддержал предложения Михаила Ведерникова о совершенствовании спортивной инфраструктуры Псковской области
10:17
Фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher 2019» состоится 24 февраля
15:58
Псковский боксёр занял третье место на международных соревнованиях в Хабаровском крае
10:38
Псковский легкоатлет Константин Шабанов стал Чемпионом России по бегу с препятствиями
16:58
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
23:14
Лучницы из Псковской области выиграли золото на Первенстве России
Еще новости
Спорт

Международный турнир по смешанным боевым единоборствам ММА открылся в Великих Луках

Сегодня, 23 февраля, в Великих Луках в Доме спорта проходит VI международный турнир по смешанным боевым единоборствам ММА (СБЕ ММА) памяти подвига Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Турнир является одним из отборочных соревнований для формирования сборной команды Псковской области по СБЕ ММА для дальнейшего участия в зональных первенствах и чемпионатах.

Сформированная по итогам турнира сборная региона будет участвовать в Чемпионате Северо-Западного федерального округа, который пройдёт в марте в Петрозаводске.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучших в стрельбе из боевого оружия определили псковские росгвардейцы накануне Дня защитника Отечества
22 февраля 2019
Лучших в стрельбе из боевого оружия определили псковские росгвардейцы накануне Дня защитника Отечества
Павел Колобков поддержал предложения Михаила Ведерникова о совершенствовании спортивной инфраструктуры Псковской области
21 февраля 2019
Павел Колобков поддержал предложения Михаила Ведерникова о совершенствовании спортивной инфраструктуры Псковской области
Фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher 2019» состоится 24 февраля
20 февраля 2019
Фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher 2019» состоится 24 февраля
Псковский боксёр занял третье место на международных соревнованиях в Хабаровском крае
19 февраля 2019
Псковский боксёр занял третье место на международных соревнованиях в Хабаровском крае 1
Псковский легкоатлет Константин Шабанов стал Чемпионом России по бегу с препятствиями
15 февраля 2019
Псковский легкоатлет Константин Шабанов стал Чемпионом России по бегу с препятствиями 1
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
13 февраля 2019
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Лучницы из Псковской области выиграли золото на Первенстве России
11 февраля 2019
Лучницы из Псковской области выиграли золото на Первенстве России 2
Псковичка завоевала серебро на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди студентов
11 февраля 2019
Псковичка завоевала серебро на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди студентов

Идет загрузка...