Международный турнир по смешанным боевым единоборствам ММА открылся в Великих Луках

13:09, 23 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 23 февраля, в Великих Луках в Доме спорта проходит VI международный турнир по смешанным боевым единоборствам ММА (СБЕ ММА) памяти подвига Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Турнир является одним из отборочных соревнований для формирования сборной команды Псковской области по СБЕ ММА для дальнейшего участия в зональных первенствах и чемпионатах.

Сформированная по итогам турнира сборная региона будет участвовать в Чемпионате Северо-Западного федерального округа, который пройдёт в марте в Петрозаводске.