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Общество

До +5 градусов тепла ожидается 24 февраля в Псковской области

От – 0 до +5 градусов ожидается в Псковской области днём 24 февраля.  Предстоящей ночью прогнозируется от -3 до +2 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала   ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В целом по региону ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер прогнозируется западных направлений со скоростью 5 -10 метров в секунду.

Атмосферное давление – высокое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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