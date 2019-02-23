До +5 градусов тепла ожидается 24 февраля в Псковской области

14:43, 23 февраля 2019, ПАИ

От – 0 до +5 градусов ожидается в Псковской области днём 24 февраля. Предстоящей ночью прогнозируется от -3 до +2 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В целом по региону ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер прогнозируется западных направлений со скоростью 5 -10 метров в секунду.

Атмосферное давление – высокое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.