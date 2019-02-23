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Общество

Концертами, награждениями и возложениями цветов отметили в псковском УФСИН День защитника Отечества

В рамках празднования Дня защитника Отчества в УФСИН России по Псковской области проходят торжественные мероприятия, среди которых концертные программы, вручение почетных знаков наиболее отличившимся сотрудникам, возложение цветов к мемориалам погибших солдат, проведение уроков мужества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в аппарате Управления в этот день женская половина поздравляла мужчин, организовав концертную программу с участием певицы Анны Роор. В концерте также были задействованы дети сотрудников УФСИН. Так, Злата Реутова рассказала стихотворение «Мой папа служит во ФСИНе».

Кроме того в Управлении была создана инсталляция с праздничной тематикой для фотографирования.

Помимо этого, специально к 23 февраля телеканал «Первый Псковский» подготовил сюжет о сотруднике ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области Виталии Цанде, который неоднократно принимал участие в боевых действиях и является кавалером «Орден Мужества» и обладателем символа мастерства и отваги – крапового берета.

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