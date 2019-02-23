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Общество

Сотрудники ИК-2 награждены почетными грамотами администрации Островского района

В Доме Офицеров города Острова прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию людей труда по итогам 2018 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, открывал торжество глава Островского района Дмитрий Быстров, который кратко подвел итоги работы в 2018 году всех служб, предприятий и учреждений города и района.

На праздничное мероприятие были приглашены врио начальника исправительной колонии №2 УФСИН России по Псковской области Игорь Гудков и несколько  сотрудников учреждения, которым были вручены почетные грамоты от администрации Островского района за высокий профессионализм и добросовестное отношение к труду.

Начальник отдела специального учета ИК-2 Александр Рудаков удостоен занесения на Доску Почета Островского района.

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