Два автомобиля столкнулись на дороге Кудина Гора – Неёлово

16:38, 23 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 23 февраля, около 13:10 случилось ДТП в Печорском районе на 19-м километре дороги Кудина Гора – Неёлово. Там столкнулись два легковых автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. На помощь автомобилистам были направлены 3 сотрудника ведомства, привлекалась одна единица техники.

Примерно в это же время авария произошла в Плюсском районе на 199-м километре трассы Р-23. Участником аварии был легковой автомобиль. На место происшествия выезжали три сотрудника МЧС, была задействована одна единица техники.