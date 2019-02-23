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Общество

Оправдание фашизма усмотрели эксперты в шутках Comedy Woman

Эксперты усмотрели в скетчах телешоу Comedy Woman оправдание фашизма. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на результаты психолого-лингвистической экспертизы.

Специалисты считают, что шоу навязывает зрителям «антисоциальные» смыслы и ценности, которые «особенно легко воспринимает молодежная аудитория». Также они сделали вывод, что создатели программы используют специфические приемы, помогающие зрителям лучше запоминать услышанное. К таким приёмам они отнесли аплодисменты после шуток.

Шоу Comedy Woman эксперты признали "психологической диверсией", направленной на разрушение традиционных российских ценностей.

Кроме того, они обнаружили в скетчах скрытую реабилитацию национал-социалистической идеологии, в том числе «навязывание позитивного отношения к Адольфу Гитлеру». В то же время, убеждены эксперты,  зрителю программы навязывается негативное отношение к выдающимся деятелям отечественной культуры и истории. В качестве примера они привели шутку о «замерзшем духе» генерала Карбышева, прозвучавшую в шоу в 2013 году и уже раскритикованную кинорежиссёром Никитой Михалковым в программе «Бесогон».

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