Оправдание фашизма усмотрели эксперты в шутках Comedy Woman

17:29, 23 февраля 2019, ПАИ

Эксперты усмотрели в скетчах телешоу Comedy Woman оправдание фашизма. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на результаты психолого-лингвистической экспертизы.

Специалисты считают, что шоу навязывает зрителям «антисоциальные» смыслы и ценности, которые «особенно легко воспринимает молодежная аудитория». Также они сделали вывод, что создатели программы используют специфические приемы, помогающие зрителям лучше запоминать услышанное. К таким приёмам они отнесли аплодисменты после шуток.

Шоу Comedy Woman эксперты признали "психологической диверсией", направленной на разрушение традиционных российских ценностей.

Кроме того, они обнаружили в скетчах скрытую реабилитацию национал-социалистической идеологии, в том числе «навязывание позитивного отношения к Адольфу Гитлеру». В то же время, убеждены эксперты, зрителю программы навязывается негативное отношение к выдающимся деятелям отечественной культуры и истории. В качестве примера они привели шутку о «замерзшем духе» генерала Карбышева, прозвучавшую в шоу в 2013 году и уже раскритикованную кинорежиссёром Никитой Михалковым в программе «Бесогон».