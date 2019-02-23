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Общество

75-ую годовщину освобождения Серёдки от немецко-фашистских захватчиков отметили в Псковском районе

В деревне Середка Псковского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-ой годовщине освобождения этого населённого пункта от немецко-фашистских захватчиков. В торжествах приняли участие сотрудники расположенной в Серёдке  исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

На митинге присутствовали глава администрации Псковского района Наталья Федорова, её заместитель Владимир Кузь, малолетние узники фашистских концлагерей, дети войны, жители села, учащиеся школы и учителя.

Собравшиеся почтили минутой молчания память советских воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и мирных жителей.

Традиционно в подобном мероприятии принимают участие и представители колонии. Возложив цветы к монументу, от имени администрации учреждения выступил заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов. «75 лет прошло с того дня, когда село Середка было освобождено от оккупации немецко-фашистских захватчиков. Сегодня день памяти о каждом из тех дней, когда враг хозяйничал на нашей земле, когда клокотала в грохоте и огне навязанная врагом война. В наших сердцах светла память о тех, кто не пришел с войны. Многократно пережитая в душе, осмысленная разумом поколений, она стала частью нашего сознания, неотрывной от чувства долга перед погибшими» - отметил Павел Михайлов.

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