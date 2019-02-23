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Общество

Противопожарный рейд состоялся в Палкино

В целях профилактики пожаров и гибели людей на них 23 февраля государственный инспектор Островского, Пыталовского, Печорского и Палкинского районов по пожарному надзору провёл профилактический рейд в посёлке Палкино.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда под роспись были проинструктированы 19 человек, распространены 50 листовок о действиях при возникновении пожара. До граждан доведены требования пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, электрооборудования, а также при использовании и хранении бытовых газовых баллонов.

«Населению указали на положительные стороны наличия в жилье приборов раннего обнаружения признаков пожара и огнетушителей, а также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и действия при обнаружении пожара», - отметили в пресс-службе.

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