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Что можно и нельзя делать в день Захария и Елисаветы

18 сентября православные верующие отмечают день памяти священника Захарии и его супруги праведной Елисаветы — родителей Иоанна Крестителя. Согласно преданию, Елисавета была сестрой Анны, матери Девы Марии. Супруги жили в Хевроне и до пожилого возраста оставались бездетными.

По преданию, однажды Захарии явился архангел Гавриил и сообщил о скором рождении сына Иоанна. Священник не поверил этой вести, за что лишился дара речи. Говорить он снова смог только в день рождения сына.

Во время избиения младенцев Елисавета вместе с Иоанном скрывалась в пустыне. Захарию схватили и потребовали рассказать, где находятся жена и сын, однако он не выдал их и был убит в храме. По одной из легенд, Елисавета умерла спустя 40 дней в пустыне, а Иоанна вскормил ангел.

Согласно житию, именно Елисавета первой предсказала своей двоюродной сестре Марии рождение Спасителя. Поэтому в народной традиции день памяти Захарии и Елисаветы считался подходящим для гаданий и предсказаний. Девушки гадали на суженого, пытаясь узнать свою судьбу.

Фото: ПАИ

С этим днем были связаны и поверья о защите от болезней. На Захария и Елисавету было принято выгонять березовыми вениками кумоху, или лихорадку. В народных представлениях ее описывали как нечистую силу: «Кумоха — нечистая сила, с лица худюща, большеглаза, синью кожа подернута». Чтобы прогнать болезнь, в этот день топили баню и хорошо парились.

Особое значение приписывали людям, родившимся 18 сентября. Считалось, что их не трогают ни оборотни, ни лешие, поэтому таких людей старались нанимать пастухами — верили, что они смогут уберечь скот от нечистой силы и волков. Также существовало поверье, что если человек, родившийся на Захария и Елисавету, накосит сена, коровы будут есть его с особым удовольствием и давать вкусное молоко.

По погоде и состоянию природы в этот день судили о предстоящей зиме. Если листья рябины уже начинали желтеть, ожидали раннюю и холодную зиму. Большое количество ягод на рябине, напротив, считалось предвестником дождливой осени.

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