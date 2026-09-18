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Общество

«Вольный странник» приглашает совершить паломничество в Пушкинские Горы

24 сентября паломническая служба «Вольный странник» приглашает отправиться в осеннее путешествие и посетить Пушкинские Горы, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Фото: ПАИ

«Осень — любимое время года Пушкина. Вместе мы посетим самые дорогие для поэта места: усадьбы Михайловское и Тригорское, а также Святогорский монастырь — место, где покоится сам поэт. Это уникальное путешествие, соединяющее литературное, историческое, духовное наследие и красоту природы», — отметили в паломнической службе.

Отправление запланировано на 9:00 от парковки на площади Ленина в Пскове. Продолжительность поездки: 10 часов. С

Записаться в поездку можно по контактным номерам паломнической службы: +7 (921) 703-03-33, +7 (921) 000-70-33; либо через электронную почту: troiza-pskov@mail.ru.

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