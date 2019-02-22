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Фестиваль по брейкингу Pskov Cypher 2019 состоится сегодня

24 февраля хип-хоп центр «... Хоть Отбавляй!» проведёт открытый фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher 2019», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдёт уже в пятый раз. В этом году в рамках «Pskov Cypher» состоится отбор на международный Чемпионат по брейкингу «Битва Стилей» во Владимире.

В этом году в Псков приедут представители Москвы, Санкт-Петербурга, Нарвы (Эстония), Печор, Новоржева, Порхова и Великого Новгорода. Фестиваль проводится с целью популяризации хип-хоп культуры, вовлечения молодежи в занятие творчеством и здоровый образ жизни.

Ожидаемое число участников – 150 человек, а зрителей – 250 человек. Возраст участников - от 3 лет до 18 лет.

Фестиваль пройдет в спорткомплексе «Scandinavia» по адресу: Псков, улица Алмазная, 10.

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