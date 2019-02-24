В Пскове прошел приём главы города в честь Дня защитника Отечества

09:56, 24 февраля 2019, ПАИ

23 февраля, в День защитника Отечества, в Городском культурном центре состоялся прием главы Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В нем по традиции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, военнослужащие частей и соединений, дислоцированных в Пскове, руководители города и области, духовенство.

Иван Цецерский подчеркнул, что праздник является очень важным и значимым для Города воинской славы. Он поблагодарил военнослужащих за то,что они каждый день стоят на страже интересов нашей страны и вносят свой вклад в обеспечение спокойной и мирной жизни псковичей.

Особо глава Пскова отметил ветерана войны, Почетного гражданина города Пскова Дмитрия Ваулина, которому на данный момент 96 лет, вручил ему подарок и приветственный адрес. В свою очередь, легендарный летчик, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Ваулин рассказал о невзгодах и тяготах военного времени и пожелал нынешнему поколению защитников Отечества быть истинными патриотами Родины, хранить лучшие ратные традиции дедов и отцов.

Иван Цецерский поздравил с днем рождения члена Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» генерал-лейтенанта Геннадия Подзноева, которому исполнился 71 год.

Цветы Иван Цецерский вручил также председателю Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей Раисе Кузиной и председателю Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Ларисе Кравцовой.

Глава города вручил букет и выразил слова благодарности и поддержки Татьяне Самойловой, матери Героя России Сергея Самойлова, погибшего 20 лет назад при выполнении специальной операции. Светлане Андреевой, участнику Афганской войны, вручена медаль с 30-летием вывода войск из Афганистана.

Поздравления людям в погонах прозвучали также от командиров частей и соединений, дислоцируемых в Пскове, ветеранских общественных организаций, клуба генералов и представителей силовых структур.

Добавим, прием главы города по случаю празднования Дня защитника Отечества в Пскове проводится ежегодно, чтобы отдать дань уважения тем, кто стоял и стоит на страже мирной жизни: героям-десантникам, спецназовцам, летчикам, морякам, пограничникам - всем российским солдатам.