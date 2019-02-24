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Культура

В Омске в прокат запустили фильм о псковских школьниках

В Омске стартовал прокат картины местного режиссёра Яны Мартынец «Доживём до каникул?…» Как сообщает om1.ru, фильм основан на реальном случае с псковскими школьниками в 2016 году, когда молодые люди забаррикадировались в дачном посёлке в Стругах Красных.

Режиссёр фильма

Бюджет картины - менее миллиона рублей. Съёмки полнометражного фильма проходили в 2018 году, а главные роли в нем сыграли Алисия Рак и Тимур Муллин. На съемочной площадке оказались не те актеры, которые прошли кастинг. Режиссёр объясняет это тем, что на кастинге ребята проявили свои лучшие качества, но во время работы оказались не готовы к съёмочному процессу и их пришлось заменить.

Напомним, 15-летние школьники из Пскова, скрываясь в доме в поселке Струги Красные, 14 ноября 2016 года обстреляли автомобиль полиции, на котором стражи порядка подъехали, чтобы разыскать по просьбе родителей одного из подростков, который три дня скрывался. Полицейские пытались уговорить несовершеннолетних сдаться, однако подростки покончили с собой

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