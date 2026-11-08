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Общество

«Михайловское» познакомит гостей с уникальными новинками, поступившими в музейные фонды

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открыли выставку «Первая встреча». Экспозиция под таким названием традиционно знакомит посетителей с наиболее интересными произведениями искусства, предметами быта и документами, поступившими в музейные фонды в минувшем году. Об этом ПАИ сообщили в службе информации Пушкинского заповедника.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева / музей-заповедник «Михайловское»

В 2025 году музейное собрание пополнили 349 предметов с историко-культурной и художественной ценностью, рассказала главный хранитель музейных предметов Пушкинского заповедника Дарья Плотникова. Для показа музейщики в первую очередь выбрали мемории, поступившие от потомков дворянских родов Вревских и Ладыженских, представители которых в той или иной степени были связаны с Пушкиными и Ганнибалами.

Богатый раздел с книжными памятниками разных эпох дополняет любопытная подборка вещей для чтения и письма – от ножа-сабельки для разрезания страниц до перочистки. Также на выставке представлены уникальные образцы живописи и графики (как оригинальной, так и печатной) с 1822 года до наших дней.

Новая экспозиция «Первая встреча» развёрнута в научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и будет работать здесь до конца декабря. Возрастная рекомендация для зрителей – 6+.

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