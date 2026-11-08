Псковский писатель и краевед Николай Горбачев стал лауреатом международного конкурса

14:22, 08 ноября 2026, ПАИ

Подведены итоги международного литературного конкурса «Москву мы защитили вместе и нашу память сохраним!» 2026 года. Одним из лауреатов конкурса стал псковский писатель и краевед, член Союза писателей России и Союза краеведов России Николай Горбачев с очерком истории Псковского поискового объединения «15 лет в поиске». Об этом пишет Псковский литературный портал.

Церемония награждения победителей состоится 11 ноября в Москве, в Краснознамённом зале Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе.

Отметим, международный литературный конкурс «Москву мы защитили вместе и нашу память сохраним» 2026 года организован международным союзом «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» в честь 85-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой с целью поддержки авторов, освещающих темы Великой Отечественной войны, патриотизма и преемственности поколений.