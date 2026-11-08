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Общество

Этнографическую настольную игру создали псковские студентки

Студентки Псковского государственного университета создали этнографическую викторину под названием «Сокровища народов России». Об этом пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Авторы проекта Полина Некрасова, Полина Малашкина, Валерия Будкина и Дарина Алмазова обучаются на факультете права, экономики и управления ПсковГУ.

Викторина состоит из 120 карточек, посвящённых 30 народам России – от тувинцев и калмыков до адыгов и балкаров. Материалы содержат информацию о национальных праздниках, традиционной одежде, кухне и интересные факты о быте и этимологии названий.

Проект был разработан в рамках дисциплины «Проектная деятельность». Студентки провели опросы однокурсников, выбрали народы для изучения, собрали факты и разработали дизайн игры. Перед запуском авторы викторины протестировали игруна студентах ПсковГУ, а также на своих младших братьях и сёстрах.

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