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Культура

Фрагменты оперы «Садко» прозвучат на концерте в Пскове

11 ноября в Псковской областной филармонии пройдёт концерт, посвящённый музыке композитора Николая Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции.

Главным солистом вечера станет тенор Игорь Морозов – заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат премии президента России и IV премии XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Он является солистом театра «Геликон-опера» и приглашённым артистом Большого и Мариинского театров.

В программе прозвучат фрагменты оперы Римского-Корсакова «Садко».

Первое отделение:

  • песня Садко «Ой ты, тёмная дубравушка» (Игорь Морозов, тенор);
  • дуэт Садко и Волховы (Игорь Морозов (Садко), тенор, и Полина Шабунина (Волхова), сопрано);
  • ария Волховы (Полина Шабунина, сопрано);
  • ария веденецкого гостя и ария варяжского гостя (Константин Сучков, баритон).

Второе отделение:

  • концерт для фортепиано с оркестром (Александр Гиндин);
  • фантазия на русские темы для скрипки с оркестром (Михаил Усов).
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