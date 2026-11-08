Фрагменты оперы «Садко» прозвучат на концерте в Пскове

20:46, 08 ноября 2026, ПАИ

11 ноября в Псковской областной филармонии пройдёт концерт, посвящённый музыке композитора Николая Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции.

Главным солистом вечера станет тенор Игорь Морозов – заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат премии президента России и IV премии XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Он является солистом театра «Геликон-опера» и приглашённым артистом Большого и Мариинского театров.

В программе прозвучат фрагменты оперы Римского-Корсакова «Садко».

Первое отделение:

песня Садко «Ой ты, тёмная дубравушка» (Игорь Морозов, тенор);

дуэт Садко и Волховы (Игорь Морозов (Садко), тенор, и Полина Шабунина (Волхова), сопрано);

ария Волховы (Полина Шабунина, сопрано);

ария веденецкого гостя и ария варяжского гостя (Константин Сучков, баритон).

Второе отделение: