Фрагменты оперы «Садко» прозвучат на концерте в Пскове
11 ноября в Псковской областной филармонии пройдёт концерт, посвящённый музыке композитора Николая Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции.
Главным солистом вечера станет тенор Игорь Морозов – заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат премии президента России и IV премии XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Он является солистом театра «Геликон-опера» и приглашённым артистом Большого и Мариинского театров.
В программе прозвучат фрагменты оперы Римского-Корсакова «Садко».
Первое отделение:
- песня Садко «Ой ты, тёмная дубравушка» (Игорь Морозов, тенор);
- дуэт Садко и Волховы (Игорь Морозов (Садко), тенор, и Полина Шабунина (Волхова), сопрано);
- ария Волховы (Полина Шабунина, сопрано);
- ария веденецкого гостя и ария варяжского гостя (Константин Сучков, баритон).
Второе отделение:
- концерт для фортепиано с оркестром (Александр Гиндин);
- фантазия на русские темы для скрипки с оркестром (Михаил Усов).
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