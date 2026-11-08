На традиционный вечер духовой музыки приглашают псковичей
Традиционный вечер духовой музыки пройдёт в Пскове 15 ноября. На сцене городского культурного центра выступят юные музыканты и вокалисты, сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.
В программе – выступления детского духового оркестра имени Александра Роора, духового оркестра детской музыкальной школы № 5 и детского эстрадного хора «Талантика».
Концерт начнётся в 17:00 в большом зале городского культурного центра (пл. Победы, 1).
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