0
14:45
Сергей Пайст: Главное, чтобы реформа по обращению с ТКО имела понятный и системный характер
12:17
До +5 градусов ожидается в Псковской области 25 февраля
09:00
75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Порховский район
18:18
Дмитрий Старостин: Увеличение объёмов переработки ТКО – важный шаг и мы готовы участвовать в этой работе
18:13
Михаил Ведерников с сыном почтил память погибших в горячих точках военнослужащих
15:44
Валерий Лесников: Заданный президентом вектор - направление деятельности для всей России
13:48
Руководители Пскова: Защита Отечества - это священный долг русского народа, каждого патриота нашей земли
Еще новости
Общество

До 15 марта введено ограничение движения на некоторых дорогах в Псковской области

В связи с разрушением покрытия на проезжей части и  необходимостью принятия мер по его сохранности введено временное ограничение движения по некоторым дорогам в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 15 февраля ГБУ ПО «Псковавтодор» ввёл ограничение нагрузки на ось (знак 3.12) на дороге Старый Изборск – Палкино – Остров и запрет на движение грузовых автомобилей (знак 3.4) на дороге Васильево – Анскино – Локно – Васильево.

Ограничение движения введено на срок 30 календарных дней.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сергей Пайст: Главное, чтобы реформа по обращению с ТКО имела понятный и системный характер
24 февраля 2019
Сергей Пайст: Главное, чтобы реформа по обращению с ТКО имела понятный и системный характер
До +5 градусов ожидается в Псковской области 25 февраля
24 февраля 2019
До +5 градусов ожидается в Псковской области 25 февраля
75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Порховский район
24 февраля 2019
75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Порховский район
Дмитрий Старостин: Увеличение объёмов переработки ТКО – важный шаг и мы готовы участвовать в этой работе
23 февраля 2019
Дмитрий Старостин: Увеличение объёмов переработки ТКО – важный шаг и мы готовы участвовать в этой работе
Михаил Ведерников с сыном почтил память погибших в горячих точках военнослужащих
23 февраля 2019
Михаил Ведерников с сыном почтил память погибших в горячих точках военнослужащих
Валерий Лесников: Заданный президентом вектор - направление деятельности для всей России
23 февраля 2019
Валерий Лесников: Заданный президентом вектор - направление деятельности для всей России 3
Руководители Пскова: Защита Отечества - это священный долг русского народа, каждого патриота нашей земли
23 февраля 2019
Руководители Пскова: Защита Отечества - это священный долг русского народа, каждого патриота нашей земли
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2019
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества

Идет загрузка...