0
23:00
Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области
16:31
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
10:19
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
23:56
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика
12:35
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
22:00
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области
12:45
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
Еще новости
Происшествия

Пропавшего в сентябре псковича продолжает разыскивать полиция

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает устанавливать местонахождение 42-летнего псковича Александра Иванова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, с 5 сентября 2018 года он отсутствует по месту жительства. До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

На вид ему около 45 лет, ростом 175-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.

Был одет в чёрную шапку, камуфлированную куртку, брюки зелёного тона, зимние тёмные кроссовки. С собой была чёрная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Иванова, который является уроженцем поселка Брусово Тверской области, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области
22 февраля 2019
Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области 4
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
18 февраля 2019
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий 3
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
18 февраля 2019
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика
17 февраля 2019
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика 5
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
12 февраля 2019
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве 8
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области
07 февраля 2019
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области 1
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
07 февраля 2019
Личность задержанного в пыталовской деревне беззубого мужчины просит помочь установить полиция
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
07 февраля 2019
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела

Идет загрузка...