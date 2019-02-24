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Общество

Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать портал госуслуг

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области (ЛРР) призывает жителей региона активнее использовать возможности Единого портала госуслуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр оказывает большой спектр государственных услуг населению, связанных с оборотом гражданского оружия через Единый портал государственных услуг.  При подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя. 

Кроме того, при подаче электронного заявления на сайте Госуслуг, на оплату госпошлины действует скидка – 30%. 

Центр ЛРР Управления Росгвардии по региону реализовал возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на Едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.

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