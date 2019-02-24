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Общество

В России изменились правила посадки в самолёт

В российских аэропортах появится возможность проходить в самолет по электронному посадочному талону. Соответствующий приказ Минтранса вступил в силу 24 февраля, пишет РИА Новости.

Теперь при онлайн-регистрации на рейс пассажиры будут получать электронные посадочные. При этом в аэропортах по-прежнему можно будет самостоятельно распечатать посадочный или получить его на стойке регистрации. Авиакомпании, в свою очередь, обязаны информировать о возможности использования электронного талона, в том числе на своих сайтах.
 

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