Пожилая женщина погибла в результате пожара в Пскове

11:04, 24 февраля 2019, ПАИ

В 19:43 23 февраля поступило сообщение о возгорании квартиры на первом этаже в доме по переулку Машиниста в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 21 человек.

В результате пожара в пятиэтажном общежитии погибла 72-летняя женщина. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В 05:16 24 февраля поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Царькова в Опочке. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.