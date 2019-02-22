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90-летие празднует Заслуженный работник физической культуры СССР Алексей Шабанов

90 лет исполнилось жителю Пскова, Заслуженному работнику физической культуры СССР, тренеру Алексею Шабанову, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Алексей Шабанов родился в 1929 году в Великолукском районе Псковской области. В Великую отечественную войну был сыном полка в 325-й Двинской стрелковой дивизии. С 1949 по 1954 год проходил срочную службу на Балтийском флоте, в Кронштадте. В 1992 году получил орден Великой Отечественной войны. В 1956 году закончил школу тренеров при Ленинградском институте физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.

Приехал в Псков и устроился на работу тренером по лёгкой атлетике в спортивное общество «Труд», затем перешел в «Урожай». В ДЮСШ №1 (ныне ДООСЦ «Юность») пришел работать в 1973 году и проработал до 2009 года. С 2009 года устроился работать в ПсковГУ.

8 лет подряд Алексей Фёдорович становился чемпионом общества «Урожай». В 1965 году выполнил норматив Мастера спорта СССР в марафонском беге и за свою спортивную карьеру неоднократно его подтверждал. Алексей Шабанов является неоднократным победителем и призёром Чемпионатов СССР по лёгкой атлетике.

За годы работы тренером Алексей Шабанов подготовил много Чемпионов и призеров области и СССР в беге на длинные дистанции и марафоне. Тренировавшиеся у него спортсмены входили в сборную команду СССР в беге на длинные дистанции. Его воспитанники сдавали нормативы на кандидатов  в мастера спорта, пять человек стали мастерами спорта СССР.

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