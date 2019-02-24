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Общество

4 марта начальник псковского Управления по вопросам миграции проведёт приём граждан в Красногородске

4 марта начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Фёдоров встретится в Красногородске с местными жителями.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, встреча пройдёт с 14:00 до 16:00 в миграционном пункте отделения полиции по Красногородскому району  МО МВД России «Опочецкий» по адресу: поселок Красногородск,  улица Калинина, 9.

Запись на прием производится по телефонам: Красногородск 8 (81137) 2-20-50, Псков 8 (8112) 596-444.

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