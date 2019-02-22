Ушёл из жизни бывший главный тренер ФК «Псков-747» Борис Журавлёв
23 февраля ушел из жизни бывший главный тренер ФК «Псков-747» 71-летний Борис Журавлев, сообщается в официальной группе команды "ВКонтакте".
Футбольный клуб «Псков-747» выражает соболезнования родным и близким Бориса Журавлева.
Борис Журавлёв родился 25 июля 1946 года в Москве. Воспитанник московского «Динамо». Полузащитник и нападающий, Мастер спорта СССР.
В высшей лиге чемпионата СССР провёл 47 матчей в составе луганской «Зари» и московского «Локомотива».
В 1983—1985 годах был тренером и начальником московского «Локомотива». В 1986 — тренер команды из ЙАР «Аль-Ахли» (Сана). В 1988—1990 годах тренировал команду «Зауралье» (Курган). В 1991, 2000 и 2002—2004 годах работал с владивостокским клубом «Луч» (с перерывами). В 1992 и 1997 годах был тренером и начальником команды «Волга» (Тверь) в 1-й и 2-й лигах. В 1995 году тренировал клуб 1-й российской лиги «Шинник» (Ярославль), а год спустя — ФК «Рубин» (Казань), выступавший тогда во 2-й лиге. В 1998 году был наставником ФК «Самотлор-XXI» (Нижневартовск) — клуб восточной зоны 2-го дивизиона. В 1999 году — тренер ФК «Спартак» (Щелково) — 2-го призёра турнира зоны «Запад» 2-го дивизиона. В 2001 был главным тренером сборной Лаоса. В 2002 году тренировал ФК «Тобол» (Костанай) — клуб высшей лиги Казахстана. В 2003—2004 годах — ФК «Акжайык» (высшая лига Казахстана). В 2004—2005 годах — главный тренер клуба 2-го российского дивизиона «Рязань-Агрокомплект».
С февраля 2008 года по конец года — главный тренер ФК «Псков-747».
В начале 2010 работал тренер-консультанатом клуба из Молдавии «Олимпия» (Бельцы). В мае 2010 года стало известно о назначении Журавлёва де-юре главным тренером «Динамо» Санкт-Петербург. Де-факто он становился советником и консультантом главного тренера Григория Михалюка.