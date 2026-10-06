Мирра Андреева впервые сыграет в одиночном разряде на Итоговом турнире WTA

11:26, 06 октября 2026, ПАИ

Российская теннисистка Мирра Андреева обеспечила себе участие в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Это стало возможным после выхода в четвертьфинал соревнований в Пекине, пишет ТАСС.

Андреева стала третьей участницей предстоящего турнира – ранее путёвки завоевали Арина Соболенко из Белоруссии и Елена Рыбакина из Казахстана.

Для 19-летней россиянки это будет второй Итоговый турнир WTA, но в одиночном разряде она выступит впервые. В прошлом сезоне она квалифицировалась в парном разряде вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер, однако дуэт проиграл все три матча на групповом этапе.

В настоящее время Андреева занимает пятую строчку в рейтинге WTA и имеет в активе шесть титулов организации в одиночном разряде. В июне она впервые победила на турнире Большого шлема, выиграв Открытый чемпионат Франции. В 2024 году вместе со Шнайдер она стала серебряным призёром Олимпийских игр в Париже.

Итоговый турнир WTA пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе на хардовом покрытии. Призовой фонд составит 15,5 млн долларов. В одиночном разряде участвуют восемь теннисисток, набравших наибольшее количество очков за сезон. Действующей победительницей является Рыбакина.

Из российских спортсменок этот турнир выигрывала только Мария Шарапова – в 2004 году она в финале обыграла американку Серену Уильямс со счётом 4:6, 6:2, 6:4. Рекорд по числу титулов принадлежит Мартине Навратиловой, побеждавшей восемь раз.