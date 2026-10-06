Великие Луки примут первенство СЗФО по баскетболу

10:07, 06 октября 2026, ПАИ

Первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по баскетболу среди юношей до 13 лет пройдёт в Великих Луках с 9 по 13 октября. Об этом сообщает «Федерация баскетбола Псковской области».

За победу в состязаниях поборются спортшколы из Всеволожска, Санкт-Петербурга, Великих Лук, Великого Новгорода, Сыктывкара, Череповца и Боровичей. Псковскую область представит только великолукский «Экспресс».

Матчи состязаний пройдут в спортивном комплексе Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения.