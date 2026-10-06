Псковички выиграли медали Кубка Федерации горнолыжного спорта

15:18, 06 октября 2026, ПАИ

Псковички, воспитанницы горнолыжной школы «Надежда» выиграли медали Кубка Федерации горнолыжного спорта Санкт-Петербурга по общей физической подготовке. Об этом ПАИ сообщила тренер спортсменок Надежда Мелихова.



Фото: Надежда Мелихова



Фото: Надежда Мелихова



Фото: Надежда Мелихова



Фото: Надежда Мелихова



Фото: Надежда Мелихова



Фото: Надежда Мелихова











Первое место среди спортсменок 2017–2018 годов рождения заняла Кристина Семёнова. Она показала лучший результат в прыжках в длину и упражнении на пресс. Второе место в этой возрастной группе заняла Светлана Клещева, победившая в беге на 60 и 400 метров.

Кроме того, третий результат среди спортсменок 2019–2020 годов рождения показала Дарья Кашиникова, выигравшая в упражнении на пресс.