Спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» пройдёт сегодня на малой сцене театра в Пскове

13:49, 24 февраля 2019, ПАИ

24 февраля в 20:00 на малой сцене зрители Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина увидят новый спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» (18+), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. Это первая постановка молодого американского драматурга Оливии Дюфо не только в России, но и в Европе. Премьера спектакля состоялась 9 февраля в рамках Пушкинского театрального фестиваля.

Над спектаклем работала режиссер Елизавета Бондарь.

«В жизни художницы Джейн Хейли происходят два важных события. Ее номинируют на очень известную премию в области комикса. Она теряет дочь: та кончает с собой, выпив керосин, – странно, глупо, без видимых причин. Но Джейн продолжает рисовать главный комикс своей жизни, а реальность и вымысел по мотивам египетских древностей сплетаются для нее в один кровоточащий узел», – говорится в анонсе спектакля.

Отмечается, что в последние годы Псковский театр драмы редко обращался к современной зарубежной пьесе. «Новый камерный спектакль не только ликвидирует этот пробел, но и открывает для России и Европы имя молодого американского драматурга Оливии Дюфо», – рассказали в пресс-службе.

Ее пьесы «Гробница малыша Тутанхамона» и «Год петуха» были удостоены престижного приза газеты New York Times. Спектакли по пьесам Оливии идут в разных театрах США, она также известна как автор сценария телесериала «Проповедник». Первая постановка «Гробницы» состоялась в 2016 году в Нью-Йорке, в театре Clubbed Thumb, режиссер – Поршия Кригер. На совместной лаборатории фестиваля молодой драматургии «Любимовка» (Москва) и Центра развития драматургии LARK (Нью-Йорк) пьеса была адаптирована для российской сцены драматургом Ниной Беленицкой.

Театральный критик Татьяна Джурова назвала «Гробницу малыша Тутунхамона» «одной из лучших пьес новейшего времени, композиционно ясной, четкой, но многомерной, с богатым потенциалом театральных воплощений». «Здесь удивительно сочетаются важнейшие темы. «Гробница» – о том, как важно внимательно слышать своего ближнего. То, что кажется дерзостью и хамством, может оказаться криком о помощи. И о том, как искусство побеждает смерть, – и всё-таки не может ее победить. А еще о том, как дико и жестоко смотрит на мир художник – и сколько милосердия может подарить этот взгляд, если не отводить глаз. В конце концов, «Гробница малыша Тутанхамона» просто отменная психологическая драма, явно наследующая традициям Юджина О’Нила и Теннесси Уильямса», – рассказали в Театрально-концертной дирекции.

«Спектакль удивит зрителя сочетанием углубленного психологизма с условностью и эксцентрикой, заставит размышлять о важных вопросах бытия, смеяться и плакать. А хорошо знакомые актеры псковской труппы откроют публике новые грани своего таланта», – добавили в пресс-службе.

Купить билеты можно здесь.

Сегодня же в 18:00 на большой сцене начнётся спектакль «Жанна». «По сюжету, Жанна, богатая провинциалка пятидесяти лет, сколотившая состояние в лихие 90-е годы, хозяйка сети супермаркетов «Вкуснятина», живет с молодым любовником, работающим у нее в фирме. И вдруг узнает, что парень ее оставляет, что у него уже давно есть молодая девушка, к тому же беременная. Это завязка. Что будет дальше? Заглушит ли бизнес-вумен образовавшуюся пустоту и горечь в себе или начнет безжалостно мстить?» - отметили в пресс-службе дирекции.