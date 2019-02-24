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Общество

Приём граждан проведёт руководитель псковского Росреестра 26 февраля

26 февраля с 15:00 до 18:00 руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко проведет личный прием граждан в приемной президента РФ в Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, записаться на прием и получить необходимую консультацию по порядку встречи можно в рабочие дни по телефонам приемной: +7 (8112) 29-09-51 (тел/факс); +7 (8112) 29-96-76 с 9:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 15:00). Адрес приёмной: Псков, улица Некрасова, 23.

Также граждане могут обратиться к руководству и начальникам структурных подразделений Управления Росреестра по Псковской области в рабочем порядке, согласно графикам приема, опубликованным на официальном сайте ведомства в региональном блоке рубрики «Обращения граждан».

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